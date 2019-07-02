Пермь, , 09:54 — REGNUM

В Перми правоохранители задержали 12 сотрудников автосалона, которые подозреваются в серийном мошенничестве. Более 20 человек заявили полицейским о том, что стали жертвами мошеннических схем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВЛ по Пермскому краю.

По данным органов внутренних дел, в автосалоне сотрудники обманным путем приобретали у граждан по программе «Трейд-ин» автомобили всего за 1 рубль. Затем в ход шло психологическое давление на клиентов, которых убеждали приобрести машину в салоне по завышенной вдвое цене. Кроме того, кредитные договоры оформлялись по завышенной ставке.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Установлены 14 сотрудников организации, причастных к совершению противоправных деяний, из них задержаны 12 человек. В настоящее время устанавливаются все потерпевшие и сумма причиненного ущерба.