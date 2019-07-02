Туркестан, Казахстан, , 09:49 — REGNUM

Более 1,2 млрд тенге ($3,15 млн) поступило в фонд социального развития «Туркестан» в качестве помощи жителям города Арыси, сообщили 2 июля в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области Казахстана.

В администрации уточнили, что на склады поступило 510 тонн гуманитарной помощи. Отмечается, что работники штаба распределили между жителями Арыси более 400 тонн продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов боевых снарядов на военных складах в городе Арыси повреждения получили 7200 домов. В восстановительных работах примут участие 170 строительных бригад. Город планируется восстановить до 1 августа 2019 года.

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