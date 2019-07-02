Москва, , 09:39 — REGNUM

В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор. Он умер накануне, 1 июля, после продолжительной болезни в возрасте 67 лет.

Эта печальная новость застала Николая Баскова в Минске, где он находился с гастролями. О смерти отца артист узнал практически перед своим выходом на сцену в рамках концерта на «Европейских молодежных играх». Басков исполнил песню «Вишневая любовь», поскольку она нравилась его отцу. После этого Басков срочно вылетел в Москву.

«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты… Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа … и я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара … наша с мамой любовь к тебе бессмертна», — написал Николай Басков в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BzX9N3-gFfC/

Время прощания и место похорон Виктора Баскова пока также неизвестны. Коллеги и друзья певца выразили свои соболезнования в связи с кончиной его отца. Одним из первых был близкий друг семьи Басковых, артист Владимир Винокур.