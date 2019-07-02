Москва, , 09:39 — REGNUM

В Москве на вестибюлях метрополитена разместили стикеры с силуэтами хищных птиц — орлов, сообщили 2 июля на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Наклейки появились для того, чтобы отпугнуть небольших птиц, обитающих в городе — голубей, воробьёв и синиц.

В сообщении отмечается, что птицы часто не замечают витражные окна вестибюлей и разбиваются о стекло. Стикеры смогут отпугнуть их, и птицы изменят направление полета. Данная практика применяется и в других странах, например, на панорамных окнах небоскрёбов.

В пресс-службе Московского метрополитена рассказали, что наклейки уже разместили на окнах вестибюлей 21 станции. Выбирали те, что расположены возле парков и скверов, где обитает много птиц. Всего появилось 290 стикеров.

Кроме того, в 2019 году в метрополитене провели работу по замене стёкол. Новые стёкла прочнее, устойчивее к внешним воздействиям и не рассыпаются на мелкие осколки, что важно при интенсивном пассажиропотоке.

Как сообщало ИА REGNUM, юго-западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена планируется сдать до конца 2021 года.

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