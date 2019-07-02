Сеул, , 09:50 — REGNUM

Самая популярная южнокорейская к-поп группа BTS стала мировым лидером по продаже билетов на свои концерты. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные американского социологического центра Pollstar.

В среднем, на каждый из шести предстоящих концертов придёт 51 106 человек, подсчитали исследователи. Однако в зависимости от места проведения мероприятий количество проданных билетов отличается: так, на стадион Уэмбли в Лондоне придут 114 тысяч человек, в Париже на стадионе Стад де Франс соберутся 107 тысяч слушателей, а на концерт на стадионе Альянц Парк в Сан Паоло продано 84 700 билетов.

BTS популярны не только в Южной Корее, но и по всему миру. Так, например, в 2017 и 2018 годах они были удостоены престижной премии Billboard Music Awards, победив в номинации «Лучшие артисты в социальных сетях». Их клипы стабильно набирают сотни миллионов просмотров на YouTube.