Сеул, , 09:49 — REGNUM

Южнокорейский IT-гигант KT Corporation 1 июля представил свою новую разработку — беспроводные очки виртуальной реальности с высоким разрешением. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Очки Pico G2 оснащены 4К дисплеем и являются модифицированной версией аналогичной модели с разрешением 3К. Представители компании заявили, что для пользователей устройства уже доступно 450 игр, а также сотни приложений для путешествий, образования и развлечения. Доступ предоставляется после приобретения безлимитной подписки стоимостью 7,65 долларов в месяц, цена самих очков составляет 400 долларов.

KT планирует в ближайшем будущем значительно увеличить использование технологии виртуальной реальности с помощью интеграции с сотовыми сетями пятого поколения (5G). Высокие скорости передачи данных позволят использовать устройства где угодно, без подключения к wi-fi.