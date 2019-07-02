Анкара, , 09:49 — REGNUM

Анталью, которую называют туристической столицей Турции, в январе-июне 2019 года посетило свыше 5 млн иностранных туристов, что на 16,84% больше показателя 2018 года. Об этом свидетельствуют статистические данные регионального управления культуры и туризма Антальи.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Анталью в 2018 году посетило 14 млн иностранных туристов, а в 2019 году в этой сфере ожидается новый рекорд. Только в июне 2019 года Анталью посетило более 2,204 млн иностранных туристов. Число местных туристов в Анталье составило 78 614 человек. В июне 2018 года туристическую столицу Турции посетило 2 млн иностранных туристов.

За первые шесть месяцев года число иностранных туристов в Анталье составило 5,344 млн, что на 16,84% больше, чем в 2018 году. По числу иностранных туристов в Анталье в июне лидировали граждане России — 865,3 тысяч человек. В январе-июне 2019 года Анталью посетило более 2,112 млн российских туристов, что на 4,16% больше показателя 2018 года. Далее следуют Германия (941,4 тыс. туристов), Украина (319,3), Великобритания (292,6), Польша (198,8). В топ-10 также вошли граждане Нидерландов, Литвы, Казахстана, Румынии и Швеции.