Москва, , 09:28 — REGNUM

В Москве ко Дню семьи, любви и верности подготовили специальную праздничную программу, сообщается на портале столичного мэра.

В столице с 3 по 8 июля состоится 112 праздничных мероприятий на 73 площадках в разных районах города.

Москвичи и гости столицы смогут посетить концерты, спектакли, танцевальные программы, конкурсы и мастер-классы для всей семьи.

До 14 июля будут работать две тематические выставки о семье. Все мероприятия бесплатные, но на некоторые необходима предварительная регистрация.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, приурочили свадьбы более 1300 пар молодоженов.

На данную тему: Более 1300 пар в Москве приурочили свадьбы ко Дню семьи