Пермь, , 09:36 — REGNUM

На территории Пермского края до конца 2019 года более 700 малых рек Воткинского водохранилища попадут под процедуру определения границ водоохранных зон. Общая протяженность водоохранных зон составит 4,7 тыс. км. На решение этих задач регион получил 8,2 млн рублей из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Уже объявлен аукцион на выполнение работ по определению береговой линии и границ водоохранных зон малых рек. Чиновники считают, что статус водоохранных зон позволит установить за речками надлежащий контроль и обеспечить сохранение их флоры и фауны.

Стоит отметить, в 2018 году работы по установлению водоохранных зон начались на малых реках Камского водохранилища. Всего до конца 2019 года границы должны определить у 2,4 тыс. рек. Затем сведения о зонах охраны внесут в государственный водный реестр.