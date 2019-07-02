Берлин, , 09:21 — REGNUM

В Германии приговорили члена леворадикальной турецкой группировки «Революционная народно-освободительная партия-фронт» к пяти годам лишения свободы. Об этом 1 июля сообщает Anadolu Ajansi.

47-летний обвиняемы был осужден государственным судом в Гамбурге по обвинению в участи в деятельности иностранной террористической группировке.

Приговоренный являлся высокопоставленным членом указанного движения. Он вступил в него в 2002 году и действовал в ряде стран ЕС, в том числе в Бельгии, Нидерландах и Германии. Его арестовали в 2017 году.

Напомним, «Революционная народно-освободительная партия-фронт» считается террористической организацией в Турции, США и Евросоюзе. Группировка несет ответственность за ряд терактов, в том числе за убийство турецкого охранника в американском посольстве в Анкаре в 2013 году.

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