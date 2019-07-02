Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM

В Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной войны лишилась права на свою квартиру. Одна из местных жительниц воспользовалась беспомощным состоянием женщины и заключила с ней договор купли-продажи недвижимости, при этом деньги за покупку не уплатила, а право собственности зарегистрировала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской облпрокуратуры.

Ветеран проживала на территории Октябрьского района Екатеринбурга. Квартиру у неё «купили» в 2015 году за 2,9 млн рублей. После огласки в местных СМИ прокуратура начала проверку. А затем обратилась в суд с требованием признать договор недействительным.

Сейчас на квартиру наложен арест. Кроме того, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас оно расследуется.