Москва, , 09:27 — REGNUM

Московский городской суд продлил на два месяца и 12 суток срок ареста временно отстранённому от должности главы Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову, обвиняемому в растрате в особо крупном размере. Чиновник останется под стражей до 23 сентября, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе суда.

По версии следствия, Джелилов в 2015 году незаконно передал своим родственникам три земельных участка общей площадью три гектара, которые расположены в Дербентском районе. Их кадастровая стоимость составляет более 3 млн рублей, а рыночная цена превышает 20 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM , 10 апреля дома и на рабочем месте Магомеда Джелилова силовики провели обыски, чиновник был задержан. Его доставили для допроса в Махачкалу, после чего переправили в Москву. На следующий день после задержания Басманный суд столицы заключил главу Дербентского района под стражу.

В мае адвокаты обвиняемого в Мосгорсуде просили отпустить подзащитного под домашний арест или выпустить под залог в 3 млн рублей. Однако суд признал арест законным и не стал смягчать меру пресечения. Обвиняемый свою вину не признает и в ходе одного из заседаний заявил, что является полковником полиции в отставке с 25-летним стажем безупречной службы.

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