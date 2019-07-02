Москва, , 09:14 — REGNUM

Для отбывания основного срока гражданку России Богдану Осипову переведут в колонию строгого режима «Данбери» в штате Коннектикут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя общественной группы поддержки Осиповой Надежду Никонорову.

Соответствующее постановление о переводе Осиповой вынес Федеральный суд США.

«Богдана Осипова в понедельник (1 июля) покинула стены Левенворса и в настоящее время находится в стадии перевода в другую тюрьму. Вероятнее всего, она будет отбывать срок в тюрьме «Данбери» — именно так при вынесении приговора распорядился федеральный суд. Однако, как утверждают адвокаты, есть и вероятность перевода в другую тюрьму, хотя она минимальна», — сообщила Никонорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня американский суд штата Канзас признал Осипову виновной в похищении собственных детей и присудил ей наказание в виде семи лет лишения свободы. Кроме того, согласно решения суда, три года гражданке России предстоит прожить под наблюдением полиции.

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