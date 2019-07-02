Оренбург, , 09:08 — REGNUM

В Оренбурге после вспышки кишечной инфекции из-за употребления пишу в рестро-клубе блюд последовали иски в суд. Пострадавшие от некачественной услуги предприятия общепита обратились в Роспотребнадзор, а ведомства в свою очередь — в судебную инстанцию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспортебнадзора по Оренбургской области, на причинение вреда здоровью поступило девять обращений потребителей.

По данным ведомства, оренбуржец решил отпраздновать свой июлей в рестро-клубе. После банкета гости были вынуждены обратиться за помощью к медикам. Из-за острой кишечной инфекции посетителям рестро-клуба пришлось пройти курс лечения. Врачи поставили пострадавшим диагноз «сальмонелез».

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что причиной возникновения групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией послужили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и технологии производства, хранения и реализации скоропортящихся пищевых продуктов в рестро-клубе, отметили в надзорном ведомстве.

Стоит отметить, что осенью 2018 года суд вынес решение о приостановке деятельности рестро-клуба. Однако приставы столкнулись с трудностью при исполнении решения. По указанному в судебном листе адресу организация не располагалась. Опечатать помещения удалось со второй попытки.

В настоящее время суд удовлетворил девять исковых заявлений в интересах потребителей. Фирме присудили возместить пострадавшим гражданам убытки и компенсацию морального вреда на общую сумму более 450 тыс. рублей.

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