Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM

На медиафасадах знаковых объектов, в поддержку российской заявки

В преддверии финального голосования членов исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU) на медиафасадах знаковых объектов в Екатеринбурге запустили символику и приветствие гостям студенческих Игр.

Логотип Универсиады и надпись «Добро пожаловать» на русском и английском языках появились накануне вечером на медиафасадах «Екатеринбург Арены» и конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО».

С надеждой на победу заявки России на проведение Универсиады в 2023 году накануне также выступил победитель «Дакар-2017», уральский автогонщик Сергей Карякин.

«Наш город как никто другой достоин этой победы. Такие масштабные мероприятия как Чемпионат мира по футболу показали, что мы способны проводить такие мероприятия на самом высоком уровне. И я уверен, что Универсиада не станет исключением. Мы готовы на сто процентов, мы готовы показать нашу страну с самой лучшей стороны. Мы любим свой город и покажем свою любовь всему миру», — сказал Карякин в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.