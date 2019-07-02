Тюмень, , 08:46 — REGNUM

Тюменские врачи обратились с открытым обращением к президенту России Владимиру Путину, прося обратить внимание на негативную ситуацию, сложившуюся в регионе по отношению к медицинским работникам. Обратившиеся считают, что в области набирает обороты кампания по так называемым «врачебным делам», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Пластов. Доктор. 1966

«Количество уголовных дел, возбуждаемых в отношении врачей, увеличивается в разы, при этом, отсутствует полная объективность при оценке действий врачей. Любой дефект оказания медицинской помощи, даже при отсутствии причинно-следственной связи с наступившими последствиями, оценивается следствием и судом, как преступление», — сообщают тюменские врачи президенту.

По их мнению, это неминуемо приведёт к дестабилизации в регионе ситуации с состоянием системы здравоохранения, в которой и без «врачебных дел» ощущается нехватка квалифицированного медицинского персонала.

И приводят в пример недавнее уголовное дело против молодого педиатра Зарины К., которая три года тому назад окончила медицинский университет. Суд 1 июля 2019 года приговорил молодого врача по ч.2 статья 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») к двум годам ограничения свободы. Однако через минуту было объявлено об освобождении женщины от уголовной ответственности по истечению сроков давности преступления.

Сообщество тюменских врачей уверенно заявляет, что преступления и вовсе не было. Одной из первых пациенток Зарины К. в 2016 году была девочка 1,5 лет. Родители привели ребёнка на осмотр. Молодой педиатр не увидела при обследовании прогрессирующую болезнь. Оказалось, что у девочки цитомегаловирусная инфекция, которую заметить в амбулаторных условиях невозможно. С развитием болезни девочка скончалась. Убитые горем родители обвинили во всём неопытность врача из поликлиники.

«При этом и органы следствия, и прокуратура, и суд абсолютно игнорируют те факты, что заболевание ребенка носило скрытую симптоматику, отсутствовали какие-либо клинические проявления болезни и не имелось никаких оснований для оказания ребенку врачебной помощи. Несомненно, смерть человека — это трагедия. Но это не повод ломать жизнь врачу, на участке которого наступил трагический случай», — пишут президенту России тюменские медики.

Вместе с тем тюменское врачебное сообщество признаёт, что дефекты оказания медицинской помощи в целом по региону имеются, но каждый случай должен рассматриваться индивидуально и с привлечением сторонних экспертов, которые не побоятся так или иначе сами понести наказание за защиту коллеги.

«Правоохранительные органы забывают, что врачи не роботы и не экстрасенсы, и могут допускать ошибки, но не вследствие халатности или небрежности, а вследствие объективных причин, в том числе огромной нагрузки и отсутствия необходимого оборудования», — акцентируют внимание на проблемах медицины тюменские врачи.

Напомним, что это уже второе обращение за месяц к главе государства от представителей здравоохранения Тюменской области. На прямую линию с Владимиром Путиным ранее обратились сотрудники финансово-экономического блока тюменского онкологического центра «Медицинский город» с просьбой остановить «произвол и беззаконие», которые, по их мнению, творятся в медицинском учреждении. Отетим. что учреждение возглавляет Андрей Кудряков.

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