Тюмень, 2 июля 2019, 08:46 — REGNUM
Тюменские врачи обратились с открытым обращением к президенту России Владимиру Путину, прося обратить внимание на негативную ситуацию, сложившуюся в регионе по отношению к медицинским работникам. Обратившиеся считают, что в области набирает обороты кампания по так называемым «врачебным делам», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По их мнению, это неминуемо приведёт к дестабилизации в регионе ситуации с состоянием системы здравоохранения, в которой и без «врачебных дел» ощущается нехватка квалифицированного медицинского персонала.
И приводят в пример недавнее уголовное дело против молодого педиатра Зарины К., которая три года тому назад окончила медицинский университет. Суд 1 июля 2019 года приговорил молодого врача по ч.2 статья 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») к двум годам ограничения свободы. Однако через минуту было объявлено об освобождении женщины от уголовной ответственности по истечению сроков давности преступления.
Сообщество тюменских врачей уверенно заявляет, что преступления и вовсе не было. Одной из первых пациенток Зарины К. в 2016 году была девочка 1,5 лет. Родители привели ребёнка на осмотр. Молодой педиатр не увидела при обследовании прогрессирующую болезнь. Оказалось, что у девочки цитомегаловирусная инфекция, которую заметить в амбулаторных условиях невозможно. С развитием болезни девочка скончалась. Убитые горем родители обвинили во всём неопытность врача из поликлиники.
Вместе с тем тюменское врачебное сообщество признаёт, что дефекты оказания медицинской помощи в целом по региону имеются, но каждый случай должен рассматриваться индивидуально и с привлечением сторонних экспертов, которые не побоятся так или иначе сами понести наказание за защиту коллеги.
Напомним, что это уже второе обращение за месяц к главе государства от представителей здравоохранения Тюменской области. На прямую линию с Владимиром Путиным ранее обратились сотрудники финансово-экономического блока тюменского онкологического центра «Медицинский город» с просьбой остановить «произвол и беззаконие», которые, по их мнению, творятся в медицинском учреждении. Отетим. что учреждение возглавляет Андрей Кудряков.
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