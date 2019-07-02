Улан-Удэ, , 08:36 — REGNUM

Все затраты республика возьмет на себя

Рембрандт Харменс ван Рейн. Пейзаж с грозой. 1679

Дети из пострадавших от паводка районов Иркутской области могут отдохнуть в Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов в письме губернатору соседнего региона Сергею Левченко предложил принять 160 детей, написал на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь главы Алексей Фишев.

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«Отдых планируется организовать на 21 день в четырех детских оздоровительных лагерях Заиграевского, Тарбагатайского и Кабанского районов. Все затраты по размещению детей в сопровождении взрослых республика берет на себя», — сообщил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильнейшего наводнения в конце июня в Иркутской области под воду ушли тысячи домов, в которых проживают более 30 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация возникла в городе Тулуне, где из-за прорыва защитной дамбы потоком воды сносило частные дома. Ущерб от паводка только предстоит оценить.

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