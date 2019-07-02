Москва, , 08:04 — REGNUM

Действия работников Рижского вокзала в Москве проверят после инцидента с автомобилем Аллы Пугачёвой, сообщили журналистам в дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО РЖД). Известную певицу подвезли прямо к поезду на дорогой иномарке.

Видеозапись, на которой Пугачёва выходит из стоящего на платформе автомобиля и садится в поезд сообщением Москва — Рига, опубликовали в Instagram её поклонники.

«Проводили в Юрмалу», — говорится в описании видео.

В РЖД пояснили, что автомобиль Пугачёвой подъехал к поезду не по перрону, а по технической платформе, предназначенной для спецтехники. Другим пассажирам иномарка не помешала, тем не менее, въезд автомобиля на платформу является поводом для разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Пугачева выступила с единственным концертом в Кремлевском дворце по случаю своего юбилея.

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