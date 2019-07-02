Москва, , 08:16 — REGNUM

В США на 92-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино Надежда Чередниченко. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

По сообщению родственников, актриса ушла из жизни 14 июня. Причина смерти не уточняется.

«Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты», — говорится в сообщении Союза кинематографистов России.

Чередниченко снялась в таких фильмах, как «Матрос Чижик», «Чемпион мира», «Когда поют соловьи», «Координаты неизвестны».

Читайте также: На 99 году жизни скончалась Евгения Дембская