Кампала, , 08:06 — REGNUM

В правительстве Уганды сообщили об успешно предпринимаемых мерах по предотвращении дальнейшего распространения лихорадки Эбола, от эпидемии которой уже почти год страдает соседняя Демократическая Республика Конго (ДР Конго), передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на свои источники.

Помощник комиссара по борьбе с болезнями в министерстве здравоохранения Уганды Аллан Мулута сообщил, что, хотя в один только округ Касесе потенциально могут проникнуть вплоть до 10 000 человек из ДР Конго, никто из них не сможет избежать обязательного обследования.

«У них два рыночных дня, и все эти дни люди проходят диагностику и моют руки. Это масштабная деятельность, поэтому мы заложили в бюджет семь миллионов долларов США. Но при необходимости эта сумма может быть увеличена», — сказал доктор Мулута в Кампале.

Он добавил, что количество контактов с жителями ДР Конго в настоящее время незначительно. Потенциальная вспышка болезни была остановлена.

По словам доктора Мулута, в Уганде было вакцинировано не менее 1063 человек, как работников здравоохранения, так и лиц, вступающих в контакт с зараженными.

Министерство здравоохранения ищет еще 7,5 миллионов долларов США для организации мер быстрого реагирования на Эболу, которая к настоящему моменту унесла жизни троих жителей Уганды.