Москва, , 07:55 — REGNUM

Россия представила новую уникальную вакцину против лихорадки Эбола на международной конференции в Конго, сообщили в Роспотребнадзоре.

Вакцина против лихорадки Эбола разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» с применением новейших технологий.

Новая российская вакцина дает эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции, а также значительно отличается от западных аналогов высочайшей безопасностью, отсутствием побочных реакций и удобством хранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) испытывает нехватку средств на борьбу со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго

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