Москва, , 07:54 — REGNUM

Статья журналиста Ивана Голунова о переделе московского рынка ритуальных услуг, в которой упоминается ряд сотрудников силовых структур, опубликована изданием «Медуза». Над этой статьей Голунов работал до того, как был задержан по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

Утверждается, в частности, что руководитель одного из столичных бюджетных учреждений был назначен по протекции высокопоставленного силовика, а его близкий друг также служит в силовом ведомстве и помогает учреждению при возникновении «неприятных ситуаций».

Указано в статье и на связи компаний, предоставляющих услуги по обслуживанию кладбищ, с руководством бюджетного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня журналиста Ивана Голунова задержали в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков, что вызвало большой резонанс. Позже Голунова отпустили из-за недоказанности его участия в преступлении.

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