Курган, , 07:59 — REGNUM

В Зауралье обнаружены поставки недоброкачественных продуктов в летние оздоровительные организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

Детский лагерь Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР

Были проверены все 55 поставщиков пищевых продуктов в места детского отдыха.

По результатам на 1 июля 2019 года составлен 91 протокол об административном правонарушении. Общая сумма штрафов составила 440,5 тыс. рублей. Изъято 151,8 кг кондитерских изделий, не имеющих товарно-сопроводительных документов, а также мясной продукции, просроченной, не имеющей маркировки, предусмотренной законодательством.

В настоящее время в Курганской области работает более 100 летних оздоровительных учреждений, где отдыхает 5 566 детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В летних лагерях Зауралья c начала лета травмировались 16 детей