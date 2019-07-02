Москва, , 07:20 — REGNUM

Отбывающая наказание в американской тюрьме по сфабрикованному обвинению в шпионаже и работе на российское правительство гражданка России Мария Бутина испытывает проблемы с весом. Об этом сообщил отец россиянки Валерий Бутин.

Тюрьма

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По его словам, за время нахождения в американской тюрьме его 30-летняя дочь потеряла почти 20 кг.

«Перед задержанием вес дочери был около 60 кг, теперь — 40 кг. При росте 170 см нынешнюю ситуацию нельзя назвать нормой. Такая резкая потеря веса ослабляет иммунитет, — заявил газете «Известия» Валерий Бутин.

Он пояснил, что проблема с весом связана с сильным стрессом и тяжелыми условиями содержания. Однако, несмотря на это, Мария старается держать себя в форме и занимается спортом и саморазвитием. Кроме того, недавно администрация тюремного учреждения города Таллахасси, где содержится гражданка РФ, разрешила ей вести четыре предмета — математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение для других женщин, отбывающих с ней тюремный срок.

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Отец Марии Бутиной добавил, что в целом дочь практически не жалуется на условия содержания в новой тюрьме, поскольку не хочет тревожить родных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мария Бутина была задержана властями США в июле 2018 года в период, когда готовился российско-американский саммит на высшем уровне в Хельсинки. Гражданку РФ обвинили в шпионаже и якобы попытках внедриться в американское оружейное лобби, которое тесно связано с республиканцами.

В ходе расследования против Бутиной не было найдено никаких реальных доказательств того, что она российский шпион. Тем не менее ей пришлось признать свою «вину» в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ и пойти на сделку со следствием, отказавшись от проведения полноценного судебного процесса.

Суд назначил Бутиной 18 месяцев тюрьмы. Согласно информации Федерального бюро тюрем США, дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября. После отбывания наказания гражданка России будет депортирована на родину.

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