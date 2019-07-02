Пермь, , 06:23 — REGNUM

Прокуратура Пермского края через суд требует обратить в доход государства более 500 млн рублей, которые принадлежат бывшему высокопоставленному чиновнику региона Александру К. Ранее он возглавлял краевую прокуратуру, также был руководителем Западно-Уральского управления Ростехнадзора. По мнению прокуратуры, госслужащий не мог получить столь крупный доход законным путём, сообщает издание «Коммерсантъ».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Официальный доход чиновника за время работы руководителем территориального управления Ростехнадзора примерно в 20 раз меньше, чем сумма обнаруженных денег. А обнаружена она в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Дело возбуждено в 2017 году. По версии следствия, Александр К., занимая должность главы Западно-Уральского управления Ростехнадзора, завизировал свидетельства о регистрации особо опасных производственных объектов одной из крупных нефтедобывающих компаний. При этом в документе содержалась ложная информация по снижению класса опасности особо опасных производственных объектов. В результате отчисления в бюджет сократились на 100 млн рублей, и были созданы предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий на производственных объектах, фигурирующих в свидетельствах.

В настоящее время экс-прокурор Пркиамья и бывший руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора находится в международном розыске. Весной 2017 года он ушёл в отпуск, после чего уехал в Израиль, сообщает «Коммерсантъ».