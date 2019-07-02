Новосибирск, , 06:01 — REGNUM

В Новосибирской области на сегодняшний день насчитывается 921 объект незавершенного строительства, сообщили сегодня, 2 июля, в пресс-службе Счётной палаты России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Объём вложений в эти объекты к началу 2019 года из бюджета составил 19, 583 млрд рублей. Только на строительство 54 объектов было выделено 1, 566 млрд рублей — это стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в стране насчитывается 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства, в которые к началу 2019 года из бюджета было направлено 4,048 трлн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В России сосчитали объекты незавершенного строительства