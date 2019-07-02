Атырау, Казахстан, , 06:58 — REGNUM

Более 100 работников нефтяного месторождения Тенгиз в Атырауской области Казахстана из Иордании находятся в одном из отелей Атрау, охраняемом сотрудниками службы безопасности, пишет газета Jordan Times.

Генеральный секретарь МИД Иордании Зейд Лози встретился с послом Казахстана Айдарабеком Туматовым и попросил разъяснить обстоятельства происшествия с массовым избиением иностранных граждан.

Дипломат отметил, что работники из Иордании никак не связаны с причиной конфликта, которые спровоцировали массовые беспорядки в вахтовом поселке на месторождении Тенгиз.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня генеральный директор компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (ССЕР) Кауаш Хишам принес извинения за поведение работника компании, вызвавшего, по его словам, конфликт на месторождении Тенгиз. В результате массовой драки пострадали 40 человек.

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