Курган, , 06:08 — REGNUM

Жители Курганской области могут получить древесину, пиломатериал или готовые домокомплекты по льготной стоимости. В соответствии с изменениями в региональное законодательство право на эту меру социальной поддержки будут иметь три категории граждан, сообщил на пресс-конференции 1 июля врио директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов.

Древесину на льготных условиях получат жители Курганской области, которые в результате ЧС утратили единственное жилье, многодетные и молодые семьи. Для этого им необходимо будет обратиться в региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Древесина предоставляется исключительно для собственных нужд. Поэтому в перечень документов, помимо принадлежности граждан ко льготной категории, входит справка от органов местного самоуправления о наличии фундамента на участке, который находится в собственности или аренде гражданина.

У льготников есть три варианта получения поддержки.

Во-первых, домокомплект (дом размером 6×8 м и баню 3×4 м) по цене 105 тыс. руб., что в 3−4 раза ниже рыночной цены. Планируется изготовление порядка 100 домокомплектов на территории Юргамышского, Кетовского и Каргопольского районов. Их будут предоставлять жителям всего региона.

Во-вторых, брус и доска до 35 куб. м по цене ниже рыночной — 7 тыс. руб за 1 куб. м.

В-третьих, в порядке очерёдности граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации и утратившие единственное жилье, многодетные и молодые семьи, жители сельской местности, нуждающиеся в жилых помещениях, а также граждане, являющиеся членами казачьих обществ, будут иметь первоочередное право на заключение договоров купли-продажи на заготовку древесины на корню. В 2019 году заготовка древесины возможна на территории Шатровского района.