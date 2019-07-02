Биробиджан, , 05:43 — REGNUM

Работники Теплоозёрского цементного завода, счета которого были арестованы по требованию Генпрокуратуры, после вмешательства областной прокуратуры, получили зарплату, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После того, как по решению суда по представлению Генпрокуратуры были арестованы счета предприятий, входящих в группу компаний «Востокцемент», движение денежных средств оказалось заблокированным, и риск невыплаты зарплаты сотрудникам встал в полный рост.

Для выработки решения, как выплатить зарплату работникам предприятия, подключилась районная прокуратуры, а в самом Теплоозёрске была организована работа временной приёмной прокурора Еврейской области, где осуществлялся приём работников предприятия. На всех работников в максимально сжатые сроки были подготовлены судебные приказы, на основании которых часть средств, находящихся на счёте компании, были разблокированы для выплаты зарплаты. Впервые за многие годы заработная плата выдавалась работникам предприятия наличными в кассе завода. Ожидается, что подобная мера будет применяться каждый раз, когда будет подходить срок выплаты.

Открытым остаётся вопрос расчётов с поставщиками сырья, так как запас материалов заканчивается, что грозит остановкой предприятия. Схожая картина происходит и на других предприятиях холдинга в Якутии, Приморье, Приамурье.

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Как сообщало ИА REGNUM, арест счетов крупного дальневосточного строительного холдинга «Востокцемент» может обернуться социальным взрывом. В Теплоозёрске, где расположен цементный завод, 850 человек остались без заработной платы и фактически — без средств к существованию. Счета холдинга арестованы в рамках гражданского дела по взысканию с бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва 3,2 млрд рублей, которые, по мнению Генпрокуратуры, были присвоены Пушкарёвым через контролируемые им предприятия по производству цемента и строительных материалов.