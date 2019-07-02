Пенза, , 04:23 — REGNUM

Участникам «итальянской забастовки» — сотрудникам станции скорой помощи Пензенской области удалось выйти из тупика в переговорах с властями. На встрече представителей профсоюза «Действие» и главы областного минздрава Александра Никишина, состоявшейся 1 июля 2019 года, сторонам удалось договориться о надбавках, но окончательное решение о возобновлении «забастовки» будет принято утром 2 июля. Об этом сообщается в официальном сообщении профсоюза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в конце мая 2019 года медперсонал и водители ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», уставшие от низких зарплаты, «срезанных» доплат и прочей несправедливости, начали «итальянскую забастовку». Она продлилась 56 часов с участием свыше 200 человек. Требования участников содержали 16 пунктов, в том числе повышение зарплаты до средней планки по области, то есть до 26 тыс. рублей вместо имеющихся 16−17 тыс. рублей. После переговоров с представителями минздрава области, была создана рабочая группа для решения проблем. К середине июня стало известно, что переговоры зашли в тупик — средства в объёме 400 млн рублей, необходимых для возвращения доплат, в бюджете нет.

В конце июня медики Пензы провели массовый пикет, так как никаких внятных документов о повышении зарплат к тому моменту не увидели, несмотря на уверения минздрава области, что повышение будет с 10 июля. Активисты заявили, что «итальянская забастовка» продолжится с 1 июля 2019 года, если к 28 июня не будет решён спорный момент и не будут предоставлены конкретные цифры, подкреплённые документами.

Утром 1 июля 2019 года состоялась встреча зампредседателя профкома Андрея Бородина с министром здравоохранения Пензенской области Александром Никишиным и главврачом ГБУЗ Владимиром Атякшевым. От этой встречи зависело, будет ли продолжена «итальянская забастовка». Её результатом стало обещание о возвращении надбавки за стаж медикам, распространение её на водителей. Помимо этого, сторонам удалось договориться о конкретике. Надбавку среднему медперсоналу за семилетний стаж работы предложено зафиксировать на уровне 4643 рублей. Она рассчитана, как «80% от размера «старого» фельдшерского оклада, действовавшего до 1 января 2019 года». С началом 2019 года оклад повысили, но «стажевые» отменили, что сказалось на зарплате. Есть также обещание, что за семилетний стаж врачам надбавка составил 5,8 тыс. рублей.

Работодатель также письменно подтвердил, что водителям будет возвращён месячный учёт отработанного рабочего времени вместо квартального, что позволит вырасти надбавкам за работу в праздничные и выходные дни.

По словам Бородина, в ходе переговоров были обозначены сроки и механизмы повышения зарплат. Например, доплату за стаж распространят и на водителей, будут также введены надбавки за три и пять лет стажа.

После обеда министр и главврач встретились уже с трудовым коллективом станции, продолжив дискуссию по имеющимся проблемам.

Профсоюз предложил «перевести абсолютные цифры «стажевых» за семь лет в проценты от размера действующего оклада, то есть 32%», ввести надбавки к зарплате для автослесарей и мойщиц автомобилей скорой помощи. Первую идею в минздраве поддержали, а по второй было предложено включить её в третий этап «дорожной карты».

По сведениям главы профсоюза «Действие» Павла Кузнецова, пензенское правительство также разработало проект постановления, которым будет увеличен подушевой тариф на услуги службы скорой медпомощи, что обеспечит повышение зарплаты сотрудникам станции.

Окончательное решение по всем вчерашним договорённостям профсоюз получит утром 2 июля, когда пройдёт очередное заседание рабочей группы. По словам Андрея Бородина, если всё устроит, то коллектив откажется «от возобновления «итальянской забастовки».