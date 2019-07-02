Москва, , 01:35 — REGNUM

Обязательный анализ на ряд наркотических веществ для студентов российских вузов и техникумов предложил ввести Минздрав РФ, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, предлагается проводить во время медицинских осмотров учащихся техникумов и вузов анализ на наличие в крови таких веществ как опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), кокаин, метадон, синтетические катиноны, бензодиазепины и барбитураты.

Отмечается, что мера должна помочь на ранних этапах выявлять незаконное потребление наркотических и психотропных веществ.

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