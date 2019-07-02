Москва, , 00:52 — REGNUM

Гроза с дождём и местами — с градом ожидается в Москве в ночь на 2 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Ветер усилится, порывы могут достигать 13−18 м/с. Дождь в столице будет идти приблизительно до 10:00 мск 2 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, «осенняя погода» продлится в Москве всю неделю. К выходным температура воздуха снизится до +17…+19° C.

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