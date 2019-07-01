Москва, , 23:39 — REGNUM

Оппозиционный блогер Алексей Навальный был отправлен под административный арест на 10 суток за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста портала Meduza Ивана Голунова 12 июня 2019 года, когда власти Москвы уже согласовали проведение акции в поддержку Голунова на 16 июня. Решение было принято Хорошевским судом Москвы.

Навальный был признан виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях («Повторное нарушение установленного порядка проведения митинга»). По версии властей, Навальный принял участие в несогласованном мероприятии в форме шествия в составе группы граждан численностью не менее 700 человек.

Навальный был арестован в зале суда и отправлен в спецприемник. Стоит отметить, что блогер заранее принес необходимые ему в тюрьме вещи.

Защита Навального будет обжаловать его арест.

Сам Навальный заявил, что в спецприемник его сажают по политическим мотивам, так как в ближайшие 10 дней будет проходить регистрация кандидатов на выборах в Мосгордуму. Известно, что несколько ближайших сподвижников Навального пытаются зарегистрировать свои кандидатуры и собирают для этого подписи.