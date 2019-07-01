Ростов-на-Дону, , 23:15 — REGNUM

Несмотря на многочисленные жалобы в соцсетях и местных массмедиа на пожухшую траву и засохшие саженцы у главного спортивного объекта Ростовской области, за благоустройство территории вокруг стадиона «Ростов-Арена» так никто и не взялся.

«Выжженная земля возле стадиона, сотни погибших растений. Кто за это ответит?» — задаётся вопросом один из интернет-пользователей, обеспокоившийся состоянием территории.

Стоит отметить, что комментаторы недоумевают, почему территория объекта, год назад принимавшего матчи чемпионата мира по футболу, представляет лишь жалкое зрелище.

Также комментаторы считают, что на прилегающей к стадиону территории не была предусмотрена система полива, иначе вопрос с зеленью был бы решён. Кроме того, некоторые горожане указали на то, что ответственность за состояние парка несёт администрация Кировского района.

ИА REGNUM ранее сообщало, что благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Ростов-Арена», стоило почти 250 млн рублей. Средства были выделены из бюджета Ростовской области. Деньги были потрачены в том числе на «просторные пешеходные бульвары и аллеи с зелёными насаждениями».

«Прогулялся по аллее, что ведёт к «Ростов-Арене». Просто какое-то запустение. На газонах растёт бурьян, трава высохшая, деревья, которые стоили не одну тысячу рублей, засыхают, а некоторые уже засохли. Всё это не косится, не поливается, нет никакого ухода за территорией», — жаловались ранее горожане.

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