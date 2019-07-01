Грозный, , 20:29 — REGNUM

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнование родным сотрудника полиции, погибшего сегодня, 1 июля, от рук бандита. Тем, кто устроил это нападение, или вынашивает планы совершить что-либо подобное в отношении Чечни, он пообещал «в высшей степени жёсткие» ответные меры, комментируя случившееся в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Руководитель Чечни отметил, что «в России никогда не было практики нападения с ножом на правоохранителей». По его словам, это экспортированные в Россию методы, которые применяют западные страны, пытаясь «дестабилизировать ситуацию, отвлечь силы и внимание от созидательного труда». Однако и они потерпят крах, уверен чеченский лидер.

«Я ещё раз повторяю, что ответная реакция на любые попытки дестабилизировать ситуацию будет незамедлительной и исключительно чувствительной. Если у кого-то в голове ещё играет ветер, советую немедленно опомниться, ибо потом будет поздно!» — подытожил Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 июня, около 14:00 неизвестный, вооруженный ножом, напал на сотрудника временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России на контрольно-заградительном посту №4 в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Ранив полицейского, он бросил гранату в сотрудников полиции. Ответным огнем бандит был уничтожен. В результате полученных травм сотрудник МВД скончался.