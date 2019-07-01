Калининград, 1 июля 2019, 19:51 — REGNUM
Центр поддержки предпринимательства Калининградской области при содействии Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» готовится открыть в регионе Школу социального предпринимательства, сообщила сегодня, 1 июля, пресс-служба регионального правительства.
По словам руководителя регионального центра поддержки предпринимательства Кирилла Лило, организацией займётся Центр инноваций социальной сферы, а соответствующее соглашение уже подписано.
В этом году в области также состоится региональный этап всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».