Пенза, , 19:33 — REGNUM

Состояние пострадавшего в массовой драке в Чемодановке улучшается, его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Запланирован его перевод из реанимации в обычное отделение, сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черёмушкина.

«У пациента хорошая положительная динамика, он дышит самостоятельно», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости. Она добавила, что перевод в обычную палату запланирован на 2 июля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 13 июня между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. Зачинщики конфликта, отмечают очевидцы, убегая от правоохранителей, крушили всё на своем пути — окна, автомобили, заборы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на народном сходе в Чемодановке призвал решать конфликты мирным путем и пообещал, что все виновные будут наказаны. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров провёл в Пензе совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка. По его словам, необходимо провести «компетентное и бескомпромиссное» расследование причин и обстоятельств происшествия, «максимально быстро стабилизировать ситуацию». Главе региона было поручено разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке «на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования». Кроме того, будет проведена проверка деятельности органов власти в этом населённом пункте.

В рамках расследования были доставлены в полицию более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны.

18 июня Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села Чемодановка по делу о массовой драке. По словам представителя суда, под стражу заключены все 28 мужчин цыганской национальности, о которых ходатайствовало следствие.

20 июня руководитель межрегиональной организации «Ассоциация цыган» Артур Горбатов заявил, что часть семей, выехавших после конфликта из Чемодановки, возвращаются обратно. Некоторые семьи из Волгоградской области направились в Астрахань.

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