Курск, , 18:37 — REGNUM

В Золотухинском районе Курской области с 28 по 30 июня проходила Курская Коренская ярмарка. Как сообщила пресс-служба областной администрации, мероприятия посетили около 10 тысяч человек. География гостей и участников ярмарки охватила государства СНГ, Европы, Азии, Африки, а также половину России.

«Мы гостеприимно распахиваем наши двери для 43 субъектов РФ. Мы приветствуем гостей из братских стран — Украины, Белоруссии, Казахстана, гостей из ближнего и дальнего зарубежья — Германии, Бенина, Уганды. Более 20 стран сегодня принимают участие в ярмарке», — сказал на церемонии открытия врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Впервые в истории Коренской ярмарки испекли пряник весом почти 200 кг. Продегустировать гигантский пирог могли все участники мероприятия. В выставке народных промыслов и ремесел «Город мастеров» приняли участие более 200 человек из 33 регионов России и стран СНГ. Были организованы экспозиции автомобильной техники, оборудования отечественных и иностранных производителей, выставка сельскохозяйственных и диких животных, декоративно-прикладного творчества.

Роман Старовойт встретился с представителями российских и зарубежных делегаций. По итогам ярмарки было подписано пять новых договоров. Среди них — соглашение о сотрудничестве между комитетом ЗАГС Курской области и управлением ЗАГС Орловской области, план совместных мероприятий администрации Дмитриевского района и Докшицкого района Белоруссии. Администрация Курчатовского района подписала документы с Тельмановским районом Донецкой области и Окницким районом Республики Молдавией. Мэр Курска Виктор Карамышев и заместитель мэра Тирасполя и Днестровска Ирина Ольховик поставили подписи под планом совместных мероприятий в сфере образования, культуры и туризма.

Во второй день ярмарки врио губернатора встретился с представителями лесного хозяйства региона и вручил им ключи от семи спецкомплексов на базе «УАЗ «Патриот» и «УАЗ-390 995», оснащённых полноценным оборудованием и инвентарем для ликвидации лесных пожаров.

«У ярмарки многовековая история, это, в первую очередь, культурное явление, которое надо сохранять и приумножать. Мне хотелось сориентировать и наших производителей, и наши районы, чтобы они ярче представили свои особенности. Кстати, основную аллею, ведущую к воротам монастыря, мы освободили от традиционных форм торговли. Мы вывели их на боковую улицу, а подход мы предоставили для наших ремесел, гостей «Аллеи мастеров».

Посетил подворья наших районов, скажу честно, не всё мне понравилось. Например, наши продукты питания были не в должной мере представлены. Но мы учимся и в следующем году подготовимся лучше. Наверное, требуется расширение площадей, надо думать о комфортном размещении. Очень содержательной получилась международная составляющая ярмарки, более 20 стран направили своих представителей, а также 43 региона РФ. Наша Курская Коренская ярмарка пользуется спросом, и это наша общая заслуга», — подвёл итоги ярмарки Роман Старовойт.