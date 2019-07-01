Варшава, , 18:32 — REGNUM

В окружном суде города Водзислав Силезский начался процесс по обвинению шести человек в пропаганде нацизма. Об этом сообщает «Польское радио».

Гитлер Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2018 году телекомпания TVN показала видеосюжет о праздновании дня рождения Гитлера, которое прошло 13 мая 2017 года в лесу возле города Водзислав Силезский. На видео можно рассмотреть горящие свастики, «алтарь» в честь фюрера, слышны крики «зиг хайль».

После демонстрации телесюжета было возбуждено уголовное дело против нескольких участников действа и сотрудника телекомпании TVN Петра Ваковского, который подготовил сюжет. При обысках в домах участников действа были найдены флаги, значки, нашивки и публикации о нацистской символике. Позже, в феврале 2019 года, обвинения с работника телевидения были сняты.

В октябре 2018 года один из обвиняемых, Адам Б., признал вину и просил о снисхождении. Суд приговорил его к штрафу в размере 13 800 злотых (примерно 3700 долларов) с покрытием судебных расходов.

Из шести обвиняемых на судебное заседание явились пятеро. Главный организатор «торжества» Мачей С., который рассылал приглашения (86 людям) и, кроме пропаганды нацизма, обвиняется в незаконном хранении оружия, вину не признал. Он настаивает на частном характере «вечеринки» и протестует против её политической трактовки.

В ноябре 2018 года портал wPolityce. pl сообщал со ссылкой на Мачея С., что всё мероприятие было постановкой, заказанной за деньги неизвестными людьми. Телеканал TVN категорически отверг эти обвинения в нарушении журналистской этики.