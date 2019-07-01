д. Жестяная Горка, Новгородская область, , 18:03 — REGNUM

Военнослужащих отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) подключили к работам по эксгумации останков расстрелянных фашистами советских граждан в годы Великой Отечественной войны в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО, предварительная оценка объёма работы показала, что с учётом привлечения личного состава поискового батальона ЗВО и инженерной техники для снятия верхнего слоя земли, срок проведения эксгумации останков может составить около четырёх месяцев.

Предстоит поднять останки предположительно 3 тыс. человек.

В настоящее время установлено местонахождение только одной расстрельной ямы, другие могильники ещё предстоит найти. Общая площадь территории, где проходят работы, составляет около 4 гектаров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномасштабное исследование захоронения жертв нацистских палачей в Жестяной Горке началось 22 июня 2019 года. Следователи СКР совместно с военнослужащими 90-го отдельного поискового батальона Министерства обороны РФ, сотрудниками Министерства внутренних дел Российской Федерации, регионального управления МЧС, прокуратуры ведут сбор доказательств геноцида в рамках расследования уголовного дела по ст. 357 УК РФ. После завершения следственных действий в Жестяной Горке хотят установить мемориал в память обо всех погибших на войне жителях Новгородской области.

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