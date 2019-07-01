Севастополь, , 17:45 — REGNUM

В Севастополе сохраняется острая кадровая проблема в области детской онкологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов.

«В государственной сфере здравоохранения города Севастополя остро стоит вопрос по обеспеченности специалистами в области детской онкологии. В июне 2019 года в штатное расписание ГБУЗС «Городская больница № 5 — «Центр охраны здоровья матери и ребенка» введена должность врача — детского онколога, в настоящее время она вакантна. Кадровой службой ГБУЗ «Городская больница № 5 — «Центр охраны здоровья матери и ребенка» проводится работа по поиску специалиста», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый руководитель городского онкодиспансера Василий Ощепков констатировал кадровый голод не только в сфере детской онкологии, но и в целом острую нехватку специалистов. По его словам, необходимо более 20 врачей.

Об этом: «В Севастополе острая нехватка специалистов», — главврач онкодиспансера

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