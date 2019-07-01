Севастополь, 1 июля 2019, 17:45 — REGNUM
В Севастополе сохраняется острая кадровая проблема в области детской онкологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый руководитель городского онкодиспансера Василий Ощепков констатировал кадровый голод не только в сфере детской онкологии, но и в целом острую нехватку специалистов. По его словам, необходимо более 20 врачей.
Об этом: «В Севастополе острая нехватка специалистов», — главврач онкодиспансера
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