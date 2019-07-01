Нью-Дели, , 17:40 — REGNUM

Жители беднейших районов в 15 штатах Индии, таких как Махараштра, Гуджарат, Уттар-Прадеш и Керала в рамках субсидий от федерального правительства получат новый витаминизированный рис. Сообщается, что данный рис будет более полезным из-за увеличенного количества витаминов (А и В12) и минералов (железо и цинк).

Рис

Данный рис к концу 2019 года будет поставляться в рамках национальной программы по обеспечению продовольственной безопасности. Также сообщается, что данная программа будет иметь территориальные ограничения по причине дополнительных затрат правительства на обогащение риса, а также логистических проблем.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», с помощью поставок витаминизированного риса правительство надеется справиться с проблемой недоедания, широко распространенной в стране.

На данную программу руководство страны в течение трех лет планирует потратить 1,47 млрд. рупий (примерно 1,35 млрд. рублей).