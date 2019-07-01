Нью-Дели, , 17:41 — REGNUM

В своей речи перед Законодательной ассамблеей главный министр индийского штата Махараштра Девендра Фандавис сообщил, что число деревьев на территории штата увеличилось на 240 млн. за последние три года. Он также сообщил, что, согласно данным различных исследований, Махараштра является единственным штатом Индии, где увеличивается лесной покров.

Политик отметил, что помимо роста лесных площадей, в том числе увеличения мангровых лесов, в штате наблюдается рост количества деревьев, произрастающих в городах и сельской местности. По мнению руководителя штата, это стало результатом целенаправленной и обдуманной политики правительства, которая проводится с 2015 года.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик сообщил, что причиной подобных высоких показателей является и то, что руководство штата перевыполняло ежегодные планы по посадке деревьев. Стоит также отметить, что, помимо этого, ежегодно увеличивалось и количество прижившихся деревьев. В 2017 году этот показатель равнялся 72%, тогда как в 2018 — 85%.