Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM

В связи с изменениями климата в Санкт-Петербурге в последние годы участились так называемые тропические дожди, на которые не рассчитана городская система ливневой канализации. Коммунальные службы вынуждены учитывать эти изменения в процессе модернизации городской «ливнёвки». Как передает корреспондент ИА REGNUM, 1 июля журналистам рассказали о профилактике угрозы затопления улиц и тротуаров Петербурга в период сильных дождей и организации работ по устранению последствий непогоды.

Как отметил директор по производству ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Виталий Вербицкий, с экологической точки зрения городские ливневые системы работают хорошо, но на так называемые нерасчетные (тропические) дожди городская ливневая система не рассчитана. В 2018 году таких нерасчетных дождей было зарегистрировано 17.

«За 2019 год таких дождей было уже семь. Как раз таким было 21 июня — интенсивность осадков была порядка 22 мм. Нагрузка на сети возрастает практически в три раза. Климат меняется, это вызов для нашего предприятия, мы вынуждены принимать меры», — отметил Вербицкий.

Заместитель директора городского Центра комплексного благоустройства Наталья Нарджиева добавила, что во время нерасчетных дождей возникают ситуации, когда нужно срочно отвести осадки, скопившиеся на улицах. И тогда специалисты 38 аварийных бригад занимаются срочной уборкой от бытового мусора, забивающего канализацию.

Добавим, что в ближайшие дни в Петербурге ожидаются ливневые дожди с грозами. В целом же, по прогнозу синоптиков, за июль может выпасть до 120% от среднемесячной нормы осадков.

Для того, чтобы обеспечить приём большого количества осадков, в Санкт-Петербурге специалистам еще предстоит поработать над улучшением системы ливневой канализации. Но уже сейчас Северная столица — лучший город в мире по переработке стоков, и именно сюда приезжают перенимать опыт не только представители других городов России, но и коллеги из зарубежных стран.

«По мнению бывшего президента Финляндии Тарьи Халонен, такой скачок, какой сделал, Санкт-Петербург, с точки зрения очистки поверхностного стока, не имеет примеров в мире. Как это было сделано? Доходили до того, что буквально автобусами у нас персонал, вплоть до рабочих, ездили и учились в Финляндии, как надо работать. <…> Сейчас мы пришли к тому, что уже и многие города России, и зарубежные гости, в том числе из Финляндии, приезжают и у нас перенимают опыт. Потому что как мы научились перерабатывать осадок очистных сооружений, такого в Финляндии и в Европе нет», — рассказал Виталий Вербицкий.