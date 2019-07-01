Суджа, Курская область, , 16:58 — REGNUM

В Курской области не было зафиксировано повышения уровня радиации в городе Суджа, о котором заявили пользователи соцсетей. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 1 июля заявил заместитель губернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.

В соцсетях был размещён видеоролик, автор которого в Судже продемонстрировал работу дозиметра с высокими показателями. Однако, по словам Горбунова, радиационная обстановка находится в пределах нормы.

«Мы изучили данные и не выявили превышения радиационного фона. В тот день никакого скачка не было. К тому же на сайте института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН в режиме онлайн можно отследить данные радиации на территории региона», — заявил замгубернатора.

В Суджу была направлена передвижная радиологическая лаборатория Курской АЭС, оснащённая оборудованием для измерения любого типа радиационного излучения. Её специалисты должны выяснить, что привело к появлению на счетчике курянина завышенных данных. Замеры лаборатории пообещали провести в присутствии общественности, а результаты — опубликовать в интернете.

Горбунов заявил, что новость о скачке радиации «недостоверная» и «создает немотивированную панику». Он упомянул об административной ответственности по статье «Распространение под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной общественно значимой информации», однако и не заявил, что администрация региона намерена добиваться наказания автора ролика.