Москва, , 16:54 — REGNUM

В Москве объявлен конкурс на строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Сигнального до 3-го Нижнелихоборского проезда. Об этом 1 июля сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что участок пересекает железную дорогу.

«Победителю предстоит построить и реконструировать более 4,6 км дорог, включая разворотный путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе и путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе», — сказал Бочкарев.

При строительстве будут возведены эстакады основного хода и многоуровневые развязки в у станций метро «Владыкино» и «Ботанический сад», а также съезды с Ярославского шоссе и мосты через две реки — Яузу и Лихоборку.

Участок требует переустройства инженерных коммуникаций и строительства подъездных дорог.

Итоги конкурса подведут 5 августа, а работы должны начаться в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве согласован третий этап строительства Северо-Восточной хорды. Работы включают строительство пяти эстакад, трёх мостов через реку Лихоборка, реконструкцию Новосвибловского моста через реку Яуза, реконструкцию подземного пешеходного перехода станции метро «Ботанический сад» и устройство пешеходного тоннеля в проектируемом откосе съезда с СВХ по адресу Сигнальный проезд дом 16 строение 33.

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