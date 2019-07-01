Элиста, , 16:35 — REGNUM

Около 50 жителей Калмыкии собрались у Дома правительства в Элисте 1 июля. По информации РИА «Калмыкия», собравшиеся — предприниматели — таким образом выразили свой протест в связи с необходимостью перехода на контрольно-кассовые аппараты

«Мы все пришли на прием к администрации города. Это не митинг. С 1 июля предприниматели по всей стране должны перейти на контрольно-кассовые аппараты. Это теперь распространяется и на уличных торговцев. Мы с этим не согласны», — цитирует РИА «Калмыкия» одну из предпринимательниц.

К собравшимся вышел руководитель администрации главы Республики Калмыкия Чингис Бериков, который разъяснил собравшимся нововведения. В частности, он отметил, что ИП без сотрудников, которые выпускают собственную продукцию или самостоятельно оказывают услуги, смогут работать без онлайн-касс до 1 июля 2021 года.

Сегодня же, 1 июля, с предпринимателями встретятся для разъяснений и представители налоговой службы.

Напомним, с 1 июля 2019 года в силу вступили требования федерального законодательства, обязывающие организации и индивидуальных предпринимателей перейти на кассовые аппараты с функцией мгновенной передачи данных в налоговые органы. Добавим, что, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), на конец мая в России онлайн-кассы используют 46% юридических лиц-участников третьего этапа кассовой реформы, не используют — 48%. Среди индивидуальных предпринимателей (ИП) уровень пользования онлайн-кассами ниже — 36%, не используют — 59%.

Об этом: На онлайн-кассы с 1 июля переходят все индивидуальные предприниматели