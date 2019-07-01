Барнаул, , 16:05 — REGNUM

Алтайский край готов принять на отдых детей из Иркутской области, пострадавшей от паводка. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в краевом правительстве.

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Соответствующее поручение дал губернатор края Виктор Томенко.

«Мы в стороне оставаться не должны, надо поддержать наших земляков, соседей», — сказал глава региона.

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По словам зампредседателя правительства региона Ирины Долговой, летние лагеря Алтайского края готовы принять на отдых 360 детей из Иркутской области. Правительство Приангарья об этом проинформировано.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутскую область накрыло наводнением в конце июня 2019 года. Из-за обильных дождей реки вышли из берегов ни подтопили более 6,5 тыс. жилых домов и почти 700 приусадебных участков в 83 населённых пунктах. К настоящему времени известно о гибели семерых человек, ещё девять числятся пропавшими без вести.

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