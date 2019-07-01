Сеул, , 16:03 — REGNUM

В след за популярностью южнокорейской бойз-группы BTS возросло число иностранцев, желающих посетить места, где снимались видеоклипы группы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской туристической организации.

Автобусная остановка на пляже Джумунджин в городе Каннын

В связи с тем, что так называемый BTS Tour набирает популярность среди иностранцев, представители Корейской туристической организации организовали на своем официальном сайте голосование на тему топ-10 мест, которые хотели бы посетить фанаты группы.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 22 272 человека из 137 стран мира, 21,8% опрошенных хотели бы посетить автобусную остановку на пляже Джумунджин в городе Каннын, где снималась обложка одного из музыкальных альбомов группы. 12,2% респондентов хотели бы посетить пляж Тадэпхо в Пусане, 12,1% — аллею Метасеквойя в Дамяне, 11,8% — магазин Line Friends, расположенный в районе Итэвон города Сеула, 7% — станцию Ильён в Янджу (провинция Кёнгидо).

Известно, лица в возрасте от 10 до 30 лет отдают предпочтение пляжу Джумунджин в Канныне, в возрасте от 40 лет — магазину Line Friends в Сеуле, в возрасте от 50 лет — аллее Метасеквойа в Дамяне.

«Мы планируем усилить продвижение через социальные сети, а также разработать различные туристические продукты, охватывающие места из голосования», — сообщили представители Корейской туристической организации.