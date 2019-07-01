Махачкала, , 15:48 — REGNUM

Бюст прославленного дагестанского поэта Расула Гамзатова появится в городе Тегеране. Монумент установят на территории Иранского вуза имени Алламе Табатабайи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Дагестана.

Отметим, что 28 июня в Махачкале, перед зданием филологического факультета Дагестанского государственного университета (ДГУ) был открыт бюст великого персидского поэта Хафиза Ширази. В церемонии принял участие чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Мехди Санаи. В этот же день послу было присвоено звание почётного профессора ДГУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года бронзовый бюст Расула Гамзатова был установлен в Непале, в горном районе Нагаркота. Создателем памятника стал народный художник Дагестана Абдулажид Газалиев. Поэт при жизни трижды бывал в этой южноазиатской стране и даже посвятил ей две поэмы: «Колесо жизни» и «Живая богиня Кумари».